Кинопремьеры онлайн: фем-версия «Гензель и Гретель», анимационный Mortal Kombat и «Остров фантазий»

19:49, 16 апреля 2020, ПАИ

Пока кинотеатры вынужденно закрыты, кинообозреватель Псковского агентства информации Муслим Камалов разгребает премьеры ведущих стриминговых сервисов и отбирает всего несколько уже вышедших в сети картин и сериалов, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе можно посмотреть: «Гретель и Гензель» — новейшее прочтение знаменитой сказки братьев Гримм; «Месть Скорпиона» — новый анимационный фильм по Mortal Kombat; а также «Остров фантазий» — полнометражный ремейк одноименного хоррор-сериала 70-х от продюсера Джейсона Блума.

«Гретель и Гензель»/ Gretel & Hansel

Усыпанная веснушками девочка-подросток по имени Гретель (София Лиллис, одна из героинь «Оно») проваливает собеседование у состоятельного мужчины и не попадает к нему в ряды прислуги — тот, ухмыльнувшись, подозрительно начал задавать Гретель слишком интимные вопросы. Но девушка не отчаялась и пошла домой, где странноватого вида и нездорового психического состояния мать, ударив топором по столу, выгнала ее вместе с младшим братом Гензелем (Сэмми Лики) прямиком на улицу. Мол, время пришло, доросли до самостоятельной жизни, дверь там. Скитаясь по лесу, Гензель и Гретель натыкаются на избушку в роскошном, надо признать, дизайне.

Это уже N-я экранизация бессмертной сказки легендарных братьев Гримм, поставить которую на этот раз отважился Оз Перкинс — не только сын актера Энтони Перкинса, звезды хичкоковского «Психо», но и режиссер вполне себе складного триллера «Февраль». После которого, увы, Перкинс на неопределенное время скрылся в режиссерской тени.

Его версия знаменитой на весь белый свет детской сказки не слишком отличается фабульно: дети те же, злодейка-чародейка тоже, железобетонный назидательный смысл — на месте. Вот только акцент в этот раз сделан больше на девочке, ведь неслучайно ее сделали нарочито старше брата, умнее и более приспособленной к жизни, а ее имя теперь в названии стоит первым. Теперь история практически полностью о Гретель и ее взрослении, осознании того, что опасность в жизни заключается вовсе не в незнакомой одинокой старушке в лесу, куда более страшны, естественно, токсичные мужчины. При всей неторопливости фильма и порой слишком пустовато-заумных сюжетных моментах, хорошая же новость заключается в том, что на «Гретель и Гензель», по крайней мере, приятно смотреть: в визуальном плане здесь встретились Терренс Малик и Стэнли Кубрик, совершенно отсутствуют примитивные механизмы хоррора, а ирландские леса отлично укладываются в общую атмосферу.

«Остров фантазий»/ Fantasy Island

Третий полнометражный ремейк американского телесериала «Остров фантазий», который выходил на телеканале ABC с 1977 по 1984 год. В постановке Джеффа Уодлоу («Пипец 2», «Правда или действие») «Остров фантазий» теперь представляет собой ядерную смесь сериала «Мир Дикого Запада» и «Хижины в лесу». За производство отвечает известнейшая хоррор-студия Blumhouse Productions.

По сюжету, где-то в океане находится таинственный тропический лакшери-остров, его владелец мистер Рорк (Майкл Пенья) дает возможность гостям исполнить свои самые заветные желания. Они, естественно, у постояльцев не всегда самые положительные, из-за чего жизнь (и психика) некоторых оказывается под угрозой.

Если первая половина ленты представляет собой что-то вроде клипа «Ибица» Филиппа Киркорова, то вторая — нарезку малосвязанных между собой скетчей-«фантазий» прибывших на остров людей разных социальных слоев. К слову, сами эти фантазии у них тоже не бог весть что: одному хочется побыть в шкуре настоящего солдата; парочка братьев всю жизнь, судя по всему, мечтала попасть на настоящую вечеринку с бассейном; третья гостья — удачно выйти замуж; ну а самая молодая и к тому же немного тугая блондинка — просто отомстить школьной обидчице-задире. Все персонажи этого чисто блумовского, крайне сомнительного, не побоимся этого слова, веселья, традиционно максимально стереотипны и до омерзения глупы. При этом сама идея фильма (которая перекочевала прямиком из 70-х), возможно, не настолько бестолкова и абсурдна, насколько убога оболочка, в которую ее в этот раз поместил режиссер Уодлоу.

«Здесь можно делать все что угодно», - говорит одна из организаторов аттракциона и старшая «прислуга» на острове. Создатели же воспринимают эту, возможно, брошенную когда-то Джейсоном Блумом фразу как призыв к действию и начинают творить в фильме всякую бесовщину, которая, если еще повезет, сумеет развлечь за 120 минут.

«Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона»/ Mortal Kombat Legends: Scorpions Revenge

Где-то в цехах Warner Bros. полным ходом идут съемки новейшей «Смертельной битвы», а пока под карантинный шумок сразу на онлайн-платформах выходит новая анимационная версия экранизации, пожалуй, самой культовой видеоигры во всем мире.

«Месть Скорпиона» режиссера Этана Сполдинга рассказывает о ниндзя Ханзо Хасаши. Его семью зверски убил небезызвестный Саб-Зиро, и Хасаши поклялся отомстить ему, для чего пробрался через ад (!) на сами знаете какой турнир. В это же время Джонни Кейдж, Соня Блейд и Лю Кан уже спасают человечество от злостного императора Шао Кана.

Это совершенно безбашенное, бесконечно красочное и весьма кровавое зрелище. Ко всему прочему, «Месть Скорпиона» — всего второй анимационный фильм по вселенной Mortal Kombat. Динамичное повестование и безупречный визуальный стиль порадуют перед новой экранизацией, пожалуй, не только преданных фанатов культового файтинга.