Четырех больных коронавирусом выявили в Великих Луках и одного – в Новоржевском районе

10:51, 19 апреля 2020, ПАИ

В Псковской области, по данным на 19 апреля, 52 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает telegram-канал «COVID-19. Псковская область». Новые заболевшие выявлены в Новоржевском районе – один человек, ещё четыре – в Великих Луках.

В Пскове случаев коронавируса выявлено уже 30, в Великих Луках - 5. В Псковском районе заражены 6 человек, в Дедовичском – 3, Гдовском – 2, в Новоржевском, Островском, Плюсском, Пыталовском, Себежском, Стругокрасненском районах – по одному человеку. На данный момент проведено – 5380 исследований.

Всего госпитализировано 52 человека, с подозрением на коронавирус – 2. Статистика по выздоровевшим и умершим пока не меняется: выздоровело 9 человек, умерло – 6.



