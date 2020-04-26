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Пьяная женщина устроила скандал в магазине в Пскове и ударила продавца кулаком

Нетрезвая женщина устроила скандал в одном из продуктовых магазинов Пскова.

Как сообщили Псковскому агенству информации очевидцы произошедшего, женщина со своей подругой в состоянии алкогольного опьянения устроила скандал в одном из магазинов города Пскова, угрожая сотрудникам магазина.

Пьяная женщина устроила скандал в Псковском магазине. Фото предоставили очевидцы

Она кинула жалобную книгу в продавца, ударила сотрудника магазина кулаком. После этого женщина с подругой и детьми удалилась с места происшествия.

Пьяная женщина устроила скандал в Псковском магазине. Фото предоставили очевидцы


Очевидицы сообщили о данном факте в отдел полиции. Правоохранители задержали женщину за рулем автомобиля.

Освидетельствование показало, что она находились в состоянии алкогольного опьянения.

 

Женщину задержали сотрудники полиции. Фото предоставлено очевидцем произошедшего.


На женщину составлен административный протокол. По данному факту ведется проверка. 

Видео с места инцидента будет опубликовано позже 

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