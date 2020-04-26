Пьяная женщина устроила скандал в магазине в Пскове и ударила продавца кулаком
Нетрезвая женщина устроила скандал в одном из продуктовых магазинов Пскова.
Как сообщили Псковскому агенству информации очевидцы произошедшего, женщина со своей подругой в состоянии алкогольного опьянения устроила скандал в одном из магазинов города Пскова, угрожая сотрудникам магазина.
Она кинула жалобную книгу в продавца, ударила сотрудника магазина кулаком. После этого женщина с подругой и детьми удалилась с места происшествия.
Очевидицы сообщили о данном факте в отдел полиции. Правоохранители задержали женщину за рулем автомобиля.
Освидетельствование показало, что она находились в состоянии алкогольного опьянения.
На женщину составлен административный протокол. По данному факту ведется проверка.
Видео с места инцидента будет опубликовано позже