Пьяная женщина устроила скандал в магазине в Пскове и ударила продавца кулаком

10:05, 26 апреля 2020, ПАИ

Нетрезвая женщина устроила скандал в одном из продуктовых магазинов Пскова.



Как сообщили Псковскому агенству информации очевидцы произошедшего, женщина со своей подругой в состоянии алкогольного опьянения устроила скандал в одном из магазинов города Пскова, угрожая сотрудникам магазина.

Она кинула жалобную книгу в продавца, ударила сотрудника магазина кулаком. После этого женщина с подругой и детьми удалилась с места происшествия.



Очевидицы сообщили о данном факте в отдел полиции. Правоохранители задержали женщину за рулем автомобиля.



Освидетельствование показало, что она находились в состоянии алкогольного опьянения.



На женщину составлен административный протокол. По данному факту ведется проверка.

Видео с места инцидента будет опубликовано позже