Публикуем видео пьяного дебоша беременной женщины

15:56, 26 апреля 2020, ПАИ

В Пскове женщина в компании подруги и четверых детей устроила скандал на кассе магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили очевидцы инцидента. В основном среди ее покупок был алкоголь. Женщине показалось, что их обслуживают медленно, что и стало поводом для скандала. Как видно на видеозаписи, она кидалась в администратора и продавцов магазина жалобной книгой и ударила одного из сотрудников магазина по лицу.

После оплаты покупок женщина удалилась с места происшествия, села в автомобиль и уехала.

Обеспокоенный персонал магазина и очевидцы, опасаясь за детей, решили вызвать сотрудников полиции. Сотрудники ДПС остановили автомобиль недалеко от места происшествия.

На женщину составлен административный протокол за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Также не исключено, что органами ПДН будет дана правовая оценка действий матери.