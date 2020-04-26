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Публикуем видео пьяного дебоша беременной женщины

В Пскове женщина в компании подруги и четверых детей устроила скандал на кассе магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили очевидцы инцидента. В основном среди ее покупок был алкоголь. Женщине показалось, что их обслуживают медленно, что и стало поводом для скандала. Как видно на видеозаписи, она кидалась в администратора и продавцов магазина жалобной книгой и ударила одного из сотрудников магазина по лицу. 

После оплаты покупок женщина удалилась с места происшествия, села в автомобиль и уехала. 

Обеспокоенный персонал магазина и очевидцы, опасаясь за детей, решили вызвать сотрудников полиции. Сотрудники ДПС остановили автомобиль недалеко от места происшествия.

На женщину составлен административный протокол за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Также не исключено, что органами ПДН будет дана правовая оценка действий матери.

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