Публикуем видео пьяного дебоша беременной женщины
В Пскове женщина в компании подруги и четверых детей устроила скандал на кассе магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили очевидцы инцидента. В основном среди ее покупок был алкоголь. Женщине показалось, что их обслуживают медленно, что и стало поводом для скандала. Как видно на видеозаписи, она кидалась в администратора и продавцов магазина жалобной книгой и ударила одного из сотрудников магазина по лицу.
После оплаты покупок женщина удалилась с места происшествия, села в автомобиль и уехала.
Обеспокоенный персонал магазина и очевидцы, опасаясь за детей, решили вызвать сотрудников полиции. Сотрудники ДПС остановили автомобиль недалеко от места происшествия.
На женщину составлен административный протокол за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Также не исключено, что органами ПДН будет дана правовая оценка действий матери.