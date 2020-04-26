В 9 миллиардов рублей обойдется Псковской области сохранение экономики в условиях пандемии

16:17, 26 апреля 2020, ПАИ

Разработанный план по обеспечению устойчивого развития экономики обойдется Псковской области в девять миллиардов рублей. Губернатор Псковской области рассказал в своем Instagram о совещании под председательством полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Гуцана.

«В Псковской области после корректировки пакета социальных мер (которые теперь "весят" более 270 миллионов рублей), совещаний с руководителями банков, встреч с предпринимателями и промышленниками, экспертами наблюдается объективная и серьёзная динамика по числу реализованных заявлений на оказание поддержки», - констатировал Михаил Ведерников.

При этом план по обеспечению устойчивого развития экономики региона обойдется Псковской области более чем в девять миллиардов рублей.

Губернатор рассчитывает на поддержку федерального центра, так как сумма для области является очень большой, а по итогам года из-за ситуации с коронавирусом в Псковской области выпадает 3,7 миллиарда доходов.

Ранее глава региона сообщал, что предполагаемые последствия от коронавируса для Псковской области составят не менее 7 миллиардов рублей убытков.