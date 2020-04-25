В Псковской области мерами соцподдержки воспользуются 70 тысяч человек

12:28, 24 апреля 2020, ПАИ

В Псковской области на меры социальной поддержки населения выделено 270 миллионов рублей, ими воспользуются 70 тысяч человек, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба 24 апреля.

«Растёт актуальность выплат по 20 тысяч рублей в рамках регионального материнского капитала – с такими заявками уже обратились 716 семей», - сказал Михаил Ведерников.

Также глава региона подчеркнул, что коммерческие банки начали выдавать кредиты на выплату зарплаты для предприятий – в Псковской области 20 одобренных заявок, 28 заявок находятся на рассмотрении.

Из-за коронавируса ограничительные меры в Псковской области продлятся до 31 мая.