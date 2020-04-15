Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей

23:39, 14 апреля 2020, ПАИ

Предполагаемые последствия от коронавируса для Псковской области составят не менее 7 млрд рублей убытков. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» 14 апреля.

«Для нас это значительная нагрузка, поэтому мы дали возможность работать всем нашим основным предприятиям, но с соблюдением всех требований, - отметил глава региона.

Постоянно проводим рейды, проверки на предмет соблюдения требований. Хочу поблагодарить наших предпринимателей. Все с пониманием к этому относятся. Практически на всех предприятиях соблюдаются все меры предосторожности».

В Псковской области коронавирус подтвердили у 29 пациентов, четверо инфицированных скончались.