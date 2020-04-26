Иван Цецерский записал видео о своей самоизоляции
Депутат Псковской городской Думы, экс-глава Пскова, председатель правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский опубликовал видеоролик с самоизоляции в своем Instagram-аккаунте.
«Домашние пернатые скрашивают процесс самоизоляции», - прокомментировал видеозапись, на которой он кормит куриц зерном Иван Цецерский.
Депутат Псковской городской думы проводит карантин дома, подписчики высказывают слова поддержки. «Правильная изоляция! Дома лучше!» - пишет в комментариях жительница Пскова.