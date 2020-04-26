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Общество

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках

С 30 апреля по 10 мая в Курганской области запретили продажу алкоголя из-за угрозы вспышки коронавируса. Соответствующий документ опубликован в официальной группе регионального оперативного штаба в соцсети «ВКонтакте».

Продажа алкоголя будет также запрещена при оказании услуг общественного питания.

Также жители Курганской области не смогут купить в магазинах  средства для разведения огня и другие горючие вещества.

В Псковской области в рамках борьбы с коронавирусом запретили розничную продажу разливного пива.

Губернатор Михаил Ведерников уверен, что пик заболевания коронавирусом в регионе наступит в первые недели мая.

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