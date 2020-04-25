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Общество

Марина Гаращенко прокомментировала ситуацию с появлением очага коронавируса в Новосокольниках

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко прокомментировала корреспонденту Псковского агентства информации ситуацию с возникновением очага коронавируса в Новосокольниках.

«Было принято решение о строительстве в Новосокольниках инфекционного отделения на 80-100 коек. Подрядчик пригласил рабочих для проведения строительных работ. 22 апреля рабочие прибыли в Новосокольники, и в день прибытия нами, согласно требованиям санитарной безопасности, было принято решение проверить их на коронавирус. У 16 работников выявлены положительные результаты на коронавирусную инфекцию. Их всех тут же госпитализировали. Сейчас они проходят лечение. В настоящее время принимается решение об обсервации остальных, чтобы не было распространения инфекции», - сообщила глава ведомства.

Марина Гаращенко отметила, что повода для паники нет, все необходимые меры со стороны региональных властей, Роспотребназора приняты.

Информация о заболевших строителях из Киргизии появилась накануне. В пятницу, 24 апреля, ее обсудили на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В России на сегодняшний день коронавирусом заболели 68 622 человека, в Псковской области – 93 человека. 

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