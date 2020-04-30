Ещё 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

09:22, 29 апреля 2020, ПАИ

В Москве ещё 67 пациентов с коронавирусом скончались. Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Пациенты имели подтвержденную пневмонию и положительный тест на коронавирус. По состоянию на 29 апреля в Москве коронавирусом заразились 48 426 человек, за всё время умерли 479 человек. Выздоровели в Москве 4130 человек.

Накануне в России было зафиксировано 6411 новых случаев заражения. В Псковской области от коронавируса умерли 11 человек, количество заражённых достигло 149.