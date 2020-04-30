Концерт псковской группы «КРАСИВАЯ» пройдёт на ПАИ в прямой трансляции

10:03, 29 апреля 2020, ПАИ

В четверг, 30 апреля в 21:00 популярная псковская кавер-группа «Красивая» на онлайн-площадке Псковского агентства информации даст концерт для всех псковичей, находящихся в самоизоляции. ПАИ и «Красивая» уверены, что важно не терять бодрости духа в это непростое время и хорошей музыкой поддержат настроение своих слушателей и читателей.

«Пока все мы изолируемся, давайте не будем забывать друзей и отдаляться! Мы приготовили для вас небольшую программу, чтобы поддержать всех, кто любит музыку и скучает по концертам», - отметили музыканты.

Инструментальная группа исполняет лучшие хиты советской, российской и зарубежной эстрады в режиме live. Никакой фонограммы, только живая музыка!



Смотрите на сайте Псковского агентства информации в четверг в 21:00, а также в официальной группе ПАИ в Вконтакте.