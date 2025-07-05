Цикл занятий в рамках программы «И труд, и собственность, и время земледельца» начинают в «Михайловском»

14:43, 05 июля 2025, ПАИ

Цикл интерактивных занятий в рамках музейно-просветительной программы «И труд, и собственность, и время земледельца» начинают в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 5 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

В этом году эта музейно-просветительная программа включает в себя четыре занятия. Это уроки «Как рубашка в поле выросла» (о псковских, пушкинского и допушкинского времени, традициях выращивания и обработки льна), «Делу время, потехе час» (о фольклорной поэтизации крестьянского быта в старину и сегодня), «Хозяйство водить – не разиня рот ходить» (о ведении деревенского быта и распределении домашних обязанностей в крестьянской семье) и «От сохи до каравая» (о том «пути», который хлеб проходит от посадки зерна в землю до того, как подаётся на стол). Участники программы смогут «примерить» на себя отдельные крестьянские заботы, например, попробуют выполнить некоторые операции по обработке зерна, побывают в действующей водяной мельнице и так далее.

«Эта программа во всех её составляющих очень популярна среди гостей Святогорья, особенно среди тех, кто приезжает в «Михайловское» на несколько дней из больших городов и зачастую не имеет и малейшего представления о деревенской работе – ни о современной, ни, тем более, о той, которая заботила каждую псковскую крестьянскую семью в пушкинские времена», – подчеркнули в музее.

Музейно-просветительную программу «И труд, и собственность, и время земледельца» будут проводить по субботам, вплоть до конца лета. Местом встречи станут «Пушкинская деревня» и «Музей-мельница в деревне Бугрово». Полное расписание занятий (время проведения, возрастные рекомендации для участников, ограничения по количественному составу группы на один сеанс) можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина в разделе «Календарь событий → Июль → «И труд, и собственность, и время земледельца…». Просветительная программа».