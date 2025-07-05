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Общество

Дожди и до +22 градусов прогнозируют в Псковской области 6 июля

Облачную погоду и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 6 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём – от +17 до +22. Атмосферное давление будет низким.

Ранее о погоде на Северо-Западе в выходные рассказали в метеоцентре «Фобос». Подробнее читайте здесь.

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