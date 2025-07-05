Дожди и до +22 градусов прогнозируют в Псковской области 6 июля

15:36, 05 июля 2025, ПАИ

Облачную погоду и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 6 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём – от +17 до +22. Атмосферное давление будет низким.

Ранее о погоде на Северо-Западе в выходные рассказали в метеоцентре «Фобос». Подробнее читайте здесь.