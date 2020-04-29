«Помощь оказывается без всякого шума»: Что делают псковские коммунисты в режиме самоизоляции

19:31, 29 апреля 2020, ПАИ

Как псковские коммунисты работают в режиме самоизоляции, выяснила газета «Псковская правда».

В условиях пандемии коронавируса и самоизоляции политические партии вынуждены искать новые формы взаимодействия. Первый секретарь обкома Пётр Алексеенко отметил, что каждый занимается своим делом.

«Маски шить и подъезды мыть должны те, кто обязан этим заниматься», - отметил Пётр Алексеенко, добавив, что помощь оказывается без всякого шума.

По словам Петра Алексеенко, работа направлена на то, чтобы с минимальными потерями для бизнеса и граждан выйти из карантина. При этом на сайте псковских коммунистов нет конкретной информации о деятельности. Самоизоляция и дистанционный формат работы оказались для обкома КПРФ хуже ухода в подполье.

Депутаты ЦК КПРФ работают дистанционно, проводят приёмы граждан онлайн. Для общения с региональными отделениями лидер компартии Геннадий Зюганов использует скайп. У КПРФ запланированы первомайские мероприятия в режиме видеоконференций и онлайн-митингов. Однако реальной деятельности не видно ни в Псковской области, ни на федеральном уровне.