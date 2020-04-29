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Политика

1 Мая справедливороссы отметят онлайн-марафоном с советскими песнями

В «Справедливой России» в новых условиях на удалённый формат работы переведены партийные центры защиты прав граждан. Как сообщает «Псковская правда», на «удалёнке» справедливороссы планируют встретить и 1 Мая с онлайн-марафоном с советскими песнями «о труде и тружениках», чтобы поддержать россиян, находящихся в самоизоляции.

На официальном сайте партии в основном размещены комментарии ее лидера Сергея Миронова, смысл которых сводится к «надо раздать людям деньги», и новости об акциях справедливороссов: раздаче медицинских масок и адресной помощи нуждающимся в регионах продуктовыми наборами. На странице нашего региона ничего такого нет, последняя «псковская» новость датирована 8 апреля.

Неформальный лидер регионального отделения партии, депутат гордумы Пскова Олег Брячак в эфире проекта ПАИ-live признал, что в регионе у «Справедливой России» «политическая активность сведена к минимуму», но связь с избирателями не потеряна, и просит писать письма ему «ВКонтакте».

В качестве примера парламентарий приводит посвящённый обязательной по указу губернатора ежедневной дезинфекции домов пост в «ВКонтакте». Так как он  связан с бизнесом по управлению многоквартирными домами, то активно критикует конкурентов, направляя депутатские запросы в органы власти с требованием проверить работу компаний.

В целом же введение губернатором ограничительных мер в Псковской области депутат активно поддержал. «Я считаю, что наш губернатор в данный момент делает всё абсолютно правильно. Он  чувствует ситуацию как никто другой», - заявил он.

 

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