На ИВЛ в Псковской горбольнице остались три пациента

14:25, 30 апреля 2020, ПАИ

В Псковской городской больнице на лечении находятся 234 пациента, 127 из них заражены коронавирусом. У 68 больных развилась пневмония, трем пациентам требуется искусственная вентиляция легких. Об этом на заседании оперативного штаба 30 апреля сообщила председатель профильного комитета Марина Гаращенко, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Гаращенко сообщила, что сегодня одного пациента перевели с ИВЛ на самостоятельное дыхание, он идет на выздоровление. Поэтому на искусственной вентиляции легких остались три больных коронавирусом.

Руководитель комитета по здравоохранению сообщила, что 313 коек развернуты в Псковской области и укомплектованы оборудованием, реанимационные койки также готовы.

Ночью в псковский COVID-центр поступили 50 неинвазивных аппаратов ИВЛ. Сегодня ожидается поставка десяти инвазивных аппаратов.

До конца мая в Псковской области будут готовы 600 коек для лечения пациентов с коронавирусом.