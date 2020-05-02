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Обливавшего автомобили бензином псковича задержала полиция

1 мая около 23:00 в Пскове на улице Николая Васильева, 78/2 полиция задержала неадекватного мужчину, обливавшего припаркованные у дома автомобили бензином.

Обливавшего автомобили бензином псковича задержала полиция. Фото: ПАИ  

 

Как сообщили очевидцы произошедшего корреспонденту Псковского агентства информации, сначала пскович устроил скандал у себя дома, затем вышел на улицу и стал поливать автомобили горючим. Родственники попытались его остановить, но у них ничего не вышло. В результате бабушке мужчины стало плохо, и скорая помощь увезла её в больницу.

Затем на место происшествия прибыла полиция, которая и задержала псковича.

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