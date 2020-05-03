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Общество

Новую причину высокой смертности от коронавируса выявили учёные

Недостаток витамина D может увеличивать риск смерти от коронавируса. К такому выводу пришли учёные из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Как сообщает газета «Известия», результаты исследования появились в апреле на портале Research Square.

Специалисты определили средний уровень витамина D у жителей 20 стран Европы. Потом данные сравнили со статистикой заболеваемости и смертности от COVID-19 в этих государствах. Выяснилось, что чем ниже средний уровень витамина D по стране – тем выше летальность при коронавирусе.

«Особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии», – говорится в исследовании.

Учёные также отметили, что чаще всего от коронавируса гибнут пожилые люди, поскольку у этой категории пациентов обычно низкий уровень содержания витамина D в крови.

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