Вышел трейлер третьей части фильма «Чебурашка»

14:10, 26 ноября 2026, ПАИ

Вышел трейлер семейного фильма «Чебурашка 3». Премьера продолжения популярной кинофраншизы состоится 1 января 2027 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на киностудию «Союзмультфильм».

Над третьей частью работают создатели первых двух фильмов. Режиссёром вновь выступил Дмитрий Дьяченко. В картине сыграют Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Фёдор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Александр Лыков, Артём Быстров, Наталья Щукина, Екатерина Чередник, Жаннат Керимбаев, Марина Коняшкина и другие актёры.

В новой истории в приморский город приезжает настоящая семья Чебурашки – родители, дедушка и старший брат. Встреча с родственниками оборачивается чередой неожиданных событий: герою предстоит познакомить близких с человеческим миром и помочь им освоиться среди новых правил и привычек. Тем временем Гене придётся разобраться в собственных чувствах: между ним и Риммой зарождается нечто большее, чем дружба.

По словам Ольги Кузьминой, озвучивающей Чебурашку, в третьем фильме герой взрослеет, начинает лучше понимать себя, у него формируются характер и собственное мнение. Актриса также отметила, что в картине затронута тема отношений между поколениями – умения детей слышать взрослых, а взрослых – разговаривать с детьми.

Первый фильм «Чебурашка» вышел в прокат 1 января 2023 года. За две недели он стал самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката, а его сборы в России и других странах СНГ превысили 7 млрд рублей. Продолжение вышло 1 января 2026 года и собрало в прокате более 6 млрд рублей.