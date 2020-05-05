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Общество

«Психологический порог уже преодолён»: после пандемии ожидается развитие интернет-торговли

Развитие интернет-торговли ожидается после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. К такому выводу пришёл главный редактор газеты «Псковская правда» Максим Андреев в аналитической статье «Дивный новый мир»

«Продажи у гигантов онлайн-ритейла выросли в разы, – подчеркнул Максим Андреев. – И хотя некоторые эксперты предрекают неминуемый откат показателей назад после выхода из карантина, в целом эта сфера торговли будет расти и развиваться и дальше: психологический порог уже преодолён».

Автор отметил, что во время самоизоляции многие тысячи людей в Псковской области, включая бизнесменов, открыли для себя возможности интернет-торговли, доставки еды и товаров.

Кроме этого, главный редактор «Псковской правды» обратил внимание на востребованность для Псковской области дистанционных форматов оказания услуг населению.

На фоне борьбы с коронавирусом ожидается и решение кадровой проблемы в здравоохранении.

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