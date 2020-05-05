«Врачи – это новые рок-звёзды»: «Псковская правда» рассказала, как изменится жизнь после карантина

11:57, 05 мая 2020, ПАИ

Главный редактор газеты «Псковская правда» Максим Андреев в аналитической статье «Дивный новый мир» рассказал, как может измениться жизнь после карантина.

«Врачи – это новые рок-звёзды»: этот пафосный лозунг, похоже, сегодня действительно соответствует реальности, – отметил Максим Андреев. – В условиях, когда медики оказались на передовой борьбы со смертельной угрозой, уважение к профессии врача в обществе выросло колоссально. Причём эти изменения статуса работников здравоохранения в обществе были поддержаны со стороны государства, что называется, рублём.

По его мнению, федеральные и региональные доплаты медикам, повышенные подъёмные для врачей и медперсонала способны сдвинуть с места решение кадровой проблемы в здравоохранении Псковской области.

В статье подчёркивается, что улучшение материальной части, расширение коечного фонда, рост профессионального уровня псковских медиков останется и после пандемии.

По состоянию на 4 мая в Псковской области заразились коронавирусом 226 человек, выздоровели 32 пациента. Ранее в Псковскую городскую больницу поступили 60 аппаратов ИВЛ.