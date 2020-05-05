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Общество

В России могут разрешить подписывать документы через портал госуслуг

Минкомсвязь предложила из-за пандемии коронавирусной инфекции разрешить россиянам совершать ряд сделок через интернет-портал госуслуг. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативных правовых актов.

Предполагается, что будет сформирована информационно-технологическая инфраструктура, «обеспечивающая создание и применение неквалифицированной электронной подписи для физлиц» с использованием единой системы идентификации и портала госуслуг.

Задействовать такую систему можно будет для совершения сделок с использованием единого портала, для заключения договоров аренды федерального имущества, предоставления налоговой отчётности физлиц, подписания документов для трудоустройства, а также для других действий, перечень которых установит Минкомсвязь по результатам согласования с федеральными органами власти.

Согласно пояснительной записке, можно будет аннулировать сертификат ключа проверки электронной подписи, если нарушится его конфиденциальность или будет получен новый ключ. Нововведения предлагается опробовать в порядке эксперимента.

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