Михаил Ведерников прочитал лекцию на тему ратной славы Псковской области

09:46, 06 октября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл встречу с представителями организаций военно-патриотической направленности. Он выступил на тему «Ратная слава земли Псковской» в Большом концертном зале Псковской областной филармонии, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сегодня у нас с вами особенное мероприятие. По сути, это будет небольшая лекция на тему ратной славы Псковской земли. Тема важная, богатая, как и история нашего края. Более чем за тысячу лет много раз были периоды расцвета и разорения, благоденствия и мира, испытаний и достижений. Но все эти века Псковская земля прошла с гордо поднятой головой. Она никогда не утрачивала идентичности, оставалась особенным и узнаваемым регионом, который всегда бережно хранил наследие десятков поколений. И самое главное, наша земля всегда была надёжным щитом Руси, а теперь и России», – рассказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что на всех ключевых поворотах истории государства так или иначе всегда присутствовали псковские герои, мыслители, художники, которые сыграли очень важную роль в жизни не только региона, но и всей страны.

«Потому что нерушимая основа Псковщины – это люди. Причём не только те, кто здесь родился. Здесь была создана такая мощная культура, что каждый соприкоснувшийся с ней становился её частью. Литовец Довмонт, новгородец Невский, москвич Пушкин и многие другие искренне полюбили эту землю, стали здесь родными и внесли огромный вклад в культурный код Пскова. Важной частью переданного нам наследия является ратная слава», – сказал Михаил Ведерников.

Кроме того, губернатор также напомнил, что, по оценкам историков, Псков осаждали 123 раза. Если добавить к этому осады Великих Лук, Острова, Порхова и других укреплённых населённых пунктов, то счёт пойдёт на многие сотни, добавил он.

«Разумеется, это не прошло без следа. Жители Псковской области хорошо знают, что такое честь, доблесть, верность. Они передают это из поколения в поколение, из века в век. И это находит непосредственное отражение в современности. Носителями этой традиции являются тысячи десантников, разведчиков, добровольцев, представителей самых разных родов войск, которые сегодня успешно защищают интересы нашей страны на передовой. Но очень важно помнить и понимать, что в ряду наследников Псковской области стоите и вы. Все вы являетесь воплощением тех самых дружинников, которые тысячу лет защищают нашу землю от иноземных захватчиков и всегда давали и дают им достойный отпор», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников рассказал собравшимся в зале о ключевых событиях истории, где Псковская земля и псковичи проявили мужество и доблесть: от Ледового побоища до специальной военной операции.

«О великих воинах нашей земли можно рассказывать бесконечно. Тысячи наших ратников, ополченцев, партизан, подпольщиков, солдат, офицеров, генералов помогали писать великую историю России. Сегодня их традиции продолжают новые дружинники – и профессиональные военные, мобилизованные, добровольцы, и, конечно, вы, дорогие друзья. <…> Сегодня критически важно сплотиться вокруг нашего лидера, нашего президента Владимира Владимировича Путина, важно воспитывать в себе, в окружающих чувства долга, беззаветного служения Отечеству и готовность всегда встать на его защиту. <…> Вместе мы плечом к плечу справимся с любыми испытаниями», – отметил в конце лекции Михаил Ведерников.

После выступления губернатора состоялся показ документального фильма «Нет задач невыполнимых. Александр Досягаев».

Отметим, что к участию в мероприятии было приглашено более 700 человек, среди которых члены отрядов «Дружины», инструкторы и воспитанники Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи, представители филиала фонда «Защитники Отечества», члены Ассоциации ветеранов СВО, ветераны специальной военной операции и члены их семей, студенты военного учебного центра ПсковГУ, обучающиеся кадетских классов, юнармейцы, курсанты Псковского юридического института ФСИН России, военнослужащие Псковского территориального гарнизона.