81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Невельском муниципальном округе

12:41, 06 октября 2024, ПАИ

День освобождения Невельского района от немецко-фашистских захватчиков отмечают 6 октября. С момента его освобождения прошёл 81 год. Об этом сообщает газета «Невельский вестник».



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»















В честь освобождения по традиции на центральном воинском захоронении на улице Ленина в Невеле состоялся торжественный митинг.

Глава Невельского муниципального округа Олег Майоров открыл церемонию и поздравил невельчан с праздником, напомнив присутствующим о том, что 6 октября 1943 года – одна из самых светлых дат, навечно вписанных в историю муниципалитета.

Также невельчан поздравили председатель районного Собрания депутатов Виктор Зуев, председатель совета ветеранов войны и труда Людмила Слышанкова, военный комиссар Невельского, Пустошкинского, Усвятского районов Иван Валуевич.

Торжественный митинг закончился минутой молчания и оружейным салютом.

Ранее сообщалось, что в преддверии памятной даты в Невеле зажгли свечи.