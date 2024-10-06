81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Невельском муниципальном округе
День освобождения Невельского района от немецко-фашистских захватчиков отмечают 6 октября. С момента его освобождения прошёл 81 год. Об этом сообщает газета «Невельский вестник».
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
В честь освобождения по традиции на центральном воинском захоронении на улице Ленина в Невеле состоялся торжественный митинг.
Глава Невельского муниципального округа Олег Майоров открыл церемонию и поздравил невельчан с праздником, напомнив присутствующим о том, что 6 октября 1943 года – одна из самых светлых дат, навечно вписанных в историю муниципалитета.
Также невельчан поздравили председатель районного Собрания депутатов Виктор Зуев, председатель совета ветеранов войны и труда Людмила Слышанкова, военный комиссар Невельского, Пустошкинского, Усвятского районов Иван Валуевич.
Торжественный митинг закончился минутой молчания и оружейным салютом.
Ранее сообщалось, что в преддверии памятной даты в Невеле зажгли свечи.
81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Невельском муниципальном округе