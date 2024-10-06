Грипп или ковид: чего больше боятся псковичи

10:31, 06 октября 2024, ПАИ

Чего больше боятся псковичи – заразиться ковидом или гриппом, выяснили аналитики. Об этом сообщает сервис SupeJob.

Результаты показали, что 40 % псковичей опасаются заразиться COVID-19: 10 % из них испытывают сильный страх, а 30 % – умеренный. Женщины проявляют большую тревогу по этому поводу, чем мужчины (45 против 35 %). Также среди женщин в два раза больше тех, кто сильно беспокоится о заражении (13 % женщин по сравнению с 7 % мужчин). Каждый второй опрошенный старше 45 лет также выражает опасение по поводу коронавируса.

Что касается гриппа, то количество тех, кто его боится, совпадает с числом тех, кто опасается COVID-19, – также 40 %. Однако доля респондентов, испытывающих сильный страх перед гриппом, ниже: 6 % по сравнению с 10 % в случае с коронавирусом. Более молодые опрошенные, до 34 лет, чаще высказывают опасения по поводу гриппа (42 %).

Ранее псковичам рассказали, боится ли грипп мороза. Кроме того, в регионе запустили горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.