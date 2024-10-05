День учителя отпраздновали в Бежаницком районе
Торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню учителя, прошло в Бежаницком районном центре культуры. Об этом пишет газета «Сельская новь».
Ученики поздравили своих педагогов танцевальным номером и чтением стихов.
Глава района Сергей Михеев, первый заместитель главы Елена Иванова и начальник отдела образования администрации района Лариса Горохова поблагодарили собравшихся за добросовестное отношение к работе на педагогическом поприще и высокий профессионализм.
Отличившимся преподавателям вручили заслуженные награды. Мероприятие окончилось показом мюзикла «Золушка».
Напомним, что сегодня в России празднуют День учителя. Этот день посвящён всем учителям, преподавателям и работникам сферы образования. С 1994 года в России его отмечают по всемирному календарю – 5 октября.
Учителей, работников образовательных учреждений, ветеранов педагогического труда Псковской области поздравил с Днём учителя губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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