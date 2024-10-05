День учителя отпраздновали в Бежаницком районе

23:52, 05 октября 2024, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню учителя, прошло в Бежаницком районном центре культуры. Об этом пишет газета «Сельская новь».

Ученики поздравили своих педагогов танцевальным номером и чтением стихов.

Глава района Сергей Михеев, первый заместитель главы Елена Иванова и начальник отдела образования администрации района Лариса Горохова поблагодарили собравшихся за добросовестное отношение к работе на педагогическом поприще и высокий профессионализм.

Отличившимся преподавателям вручили заслуженные награды. Мероприятие окончилось показом мюзикла «Золушка».

Напомним, что сегодня в России празднуют День учителя. Этот день посвящён всем учителям, преподавателям и работникам сферы образования. С 1994 года в России его отмечают по всемирному календарю – 5 октября.

Учителей, работников образовательных учреждений, ветеранов педагогического труда Псковской области поздравил с Днём учителя губернатор Псковской области Михаил Ведерников.