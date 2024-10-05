Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День учителя отпраздновали в Бежаницком районе

Торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню учителя, прошло в Бежаницком районном центре культуры. Об этом пишет газета «Сельская новь».

Фото: газета «Сельская новь»

Ученики поздравили своих педагогов танцевальным номером и чтением стихов.

Глава района Сергей Михеев, первый заместитель главы Елена Иванова и начальник отдела образования администрации района Лариса Горохова поблагодарили собравшихся за добросовестное отношение к работе на педагогическом поприще и высокий профессионализм.

Отличившимся преподавателям вручили заслуженные награды. Мероприятие окончилось показом мюзикла «Золушка».

Напомним, что сегодня в России празднуют День учителя. Этот день посвящён всем учителям, преподавателям и работникам сферы образования. С 1994 года в России его отмечают по всемирному календарю – 5 октября.

Учителей, работников образовательных учреждений, ветеранов педагогического труда Псковской области поздравил с Днём учителя губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 октября 2024

День учителя отпраздновали в Бежаницком районе
05 октября 2024

Горох зацвёл в Порхове в октябре
05 октября 2024

Названы победители открытого турнира Себежского района по настольному теннису
05 октября 2024

Две пары из Бежаницкого района получили медали «50 лет совместной жизни»
05 октября 2024

Свечи памяти зажгли на набережной в Невеле
05 октября 2024

Участники Российско-белорусского слёта студотрядов почтили память погибших воинов на братском захоронении в Печорах
05 октября 2024

Ветеринар развеяла миф о вакцинации домашних животных
05 октября 2024

Густой туман накроет Псковскую область ночью и утром 6 октября

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...