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Политика

Латвия объявила себя донором СССР

Латвийская ССР была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции страны Янис Борданс, сообщает РИА Новости.

По подсчётам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48% своих бюджетов. В случае ЛатССР этот показатель был именно 48% — почти половина от её бюджета, добавил министр.

«Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР», – отметил Борданс.

В этом году комиссия по подсчёту ущерба от «советской оккупации» получила 35 770 евро — столько же, сколько и в минувшем. В этом году специалисты планируют оценить бюджетные расходы Латвийской СССР за период с 1946 по 1960 годы. Также комиссия обобщит материалы об уничтожении состоятельного крестьянства в республике.

Продолжится работа формированием базы данных о репрессированных лицах, комиссия отмечает, что она уже близится к завершению.Кроме того, эксперты комиссии намерены провести интервью с руководителями различных госструктур советских времён, специалистами, статистиками для получения свидетельств о том, как проходили планирование, организация и управление народным хозяйством в Латвийской ССР.

Российские власти неоднократно заявляли, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к Советскому Союзу как соответствовавшее нормам международного права того времени.

В ведомстве подчеркнули, что термин «оккупация» неприемлем в этом случае, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не было военных действий, а войска вводили на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.

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