Время переоценки. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Апрель 2020

10:10, 06 мая 2020, ПАИ

Псковское агентство информации продолжает проект «События месяца глазами экспертов», стартовавший в 2019 году.

По итогам каждого месяца редакция ПАИ формирует список из наиболее заметных, общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В рейтинговании, по приглашению редакции, принимают участие эксперты - представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводится средний балл, на их основе формируется рейтинг топ-10 событий месяца.

Апрель 2020 года стал одним из самых тяжёлых месяцев для Псковской области за последние несколько лет. Тяжёлым, прежде всего, с точки зрения человеческой выдержки и терпения. Пандемия коронавируса наступала, требуя от людей всё новых ограничений в повседневной жизни. Дистанционная работа, учёба, самоизоляция в четырёх стенах. Малый и средний бизнес, который получил такой удар под дых, что очухается не сразу, даже несмотря на всевозможные послабления и «каникулы».

Псковичи — народ, в целом, оптимистичный, но и трезво оценивающий ситуацию. И может так случиться, что апрель окажется в этом году ещё не самым плохим месяцем.

Но нагнетать не будем. Будем надеяться на лучшее. А пока главные слова месяца — самоизоляция, ИВЛ, терпение.

Топ-5 событий

5 место

Временная отмена авиарейсов в Москву, сокращение рейсов «Ласточек»

Несколько лет назад региональные власти потратили немало усилий, чтобы возобновить регулярные авиасообщения Пскова с Москвой и запустить скоростные поезда на Санкт-Петербург.

Теперь, из-за развития пандемии, закрытие авиарейсов и сильное сокращение «Ласточек». Резко сократился пассажиропоток (прежде всего, это коснулось ж/д сообщения с Питером): туристов нет, студенты сидят дома, бизнес замер.

Заметное уменьшение числа перевозок стало следствием не только необходимости перевозчиков сократить свои убытки, но и непосредственно мер предосторожности: замкнутые пространства салонов самолётов и вагонов — среда для заражения коронавирусом благоприятная.

Однако нашими экспертами сокращение внешних сообщений региона было воспринято и как откат в развитии экономических связей региона. Пусть и временный, вынужденный. Как и другие следствия новой пандемической реальности, это тоже воспринимается болезненно.

4 место

Ряд псковских и великолукских предприятий перешли на изготовление гигиенических и медицинских масок

Дефицит медицинских и гигиенических масок в марте и первой половине апреля стал головной болью для властей. Однако местные предприниматели быстро смогли переориентироваться: сразу несколько производителей освоили изготовление масок.

При этом данный факт не станет спасением их предприятий от экономического кризиса: их основной профиль — изготовление другой продукции. Но псковский бизнес продемонстрировал, с одной стороны, мобильность, с другой — по-человечески спас ситуацию.

Как отметил один из наших экспертов, «подобные примеры воодушевляют… мы увидели пример, как можно и нужно подставить плечо друг другу».

3 место

Временный запрет работы «наливаек»

Решение Михаила Ведерникова о закрытии на период действия ограничительных мер по борьбе с коронавирусом так называемых наливаек было, главным образом, встречено положительно. Но при этом часть наших экспертов отметила, что «власти просто нашли повод и возможность».

Копий на этот счёт сломано уже немало, дискуссии о том, «наливать» или нет, идут давно. Скажем только, что количество магазинов разливного пива и псевдокафе на квадратный метр в Псковской области превысило всякие разумные пределы.

2 место

Повышение зарплат медикам «на передовой»

«Беда помогла». Так охарактеризовали ситуацию сразу несколько наших собеседников, говоря о решении губернатора Михаила Ведерникова повысить зарплату медикам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом и ежедневно рискуют своими здоровьем и жизнью. Вспомним, что в России от COVID-19 скончалось уже несколько врачей, многие инфицированы.

Прямо скажем, врачей нужных специальностей, фельдшеров, медсестёр «на передовой» не хватает, наши медики сейчас пашут, как говорится, за себя и за того парня. Работать приходится, по несколько часов варясь в собственном поту, в памперсах, постоянно на ногах.

После этого решения главы региона начали раздаваться голоса, что всем медикам непросто, почему платят двойную зарплату только «этим». Однако не все из тех, кто такие голоса подает, на предложение пополнить ряды «на передовой» - кадров не хватает! - отвечают согласием.

Безусловно, нагрузка на ВСЕХ врачей увеличилась. Из Псковской горбольницы, которая стала COVID-центром, пациентов, не попадающих в группу риска заражения коронавирусом, направляют в другие лечебные учреждения. Например, в Псковскую областную больницу. Что коллективу областной приходится не сладко, можно убедиться, попав в приёмный покой больницы. Пациенты — потоком.

Эксперты Псковского агентства информации, вне зависимости от своих политических взглядов, отмечают: пандемия должна стать точкой переоценки отношения общества к труду медиков, к вознаграждению их труда. И тут, конечно, без переоценки ситуации федеральным центром не обойтись.

Мы же говорим: дорогие наши медики, спасибо!

1 место

Ограничение проезда между муниципалитетами области и в саму Псковскую область

Первое место этому событию отдано, по словам одного из экспертов ПАИ, не по значимости, а по хайповости. И с такой оценкой трудно не согласиться. В целом, ограничение проезда — это одна из мер по поддержке карантина и самоизоляции, ничего сверхординарного в таком решении нет. Тем более что перечень уважительных причин, по которым можно ездить из района в район, достаточен. То же самое касается и въезда в регион: можете предъявить документы на право собственности на дачу — велкам! Посидите только 14 дней в самоизоляции.

Однако записные диванные эксперты, не разобравшись («это лишнее!»), принялись кричать о нарушении конституционных прав человека, о самоволии местных князьков (подобное решение было принято во многих регионах России). Вопли, правда, быстро сошли на нет, когда руководство государства вполне однозначно поддержало подобные решение глав субъектов Федерации.

Такими увидели главные события апреля 2020 года эксерты Псковского агентства информации. Будьте здоровы и оставайтесь дома!

Топ-10 событий апреля 2020