Льготное санаторно-курортное лечение для псковичей перенесли на осень

20:40, 06 мая 2020, ПАИ

Сроки заездов в санаторно-курортные учреждения по льготным путёвкам в Псковской области предварительно перенесли на осень. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник отдела социальных программ Псковского регионального отделения ФСС России Маргарита Куцак.

В редакцию ПАИ обратился пскович, которого волновал вопрос продвижения очереди в ФСС на получение льготной путёвки в санаторий «Хилово». В Фонде социального страхования сообщили, что очередь на лечение не продвигается из-за ограничительных мер, введённых в России для борьбы с коронавирусом.

«В настоящее время в соответствии с поручением Правительства РФ от 27 марта 2020 года Псковским региональным отделением Фонда социального страхования РФ в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции временно было приостановлено обеспечение льготных категорий граждан санаторно-курортным лечением», – ответила Маргарита Куцак.

Сроки заездов по уже приобретённым путёвкам предварительно перенесли на осень. Псковское отделение ФСС закупило 781 путёвку в восемь санаторно-курортных учреждений: «Хилово», «Черёха», «Голубые озера» (Псковская обл.), «Кавказ» (г. Ессентуки), «Анапа», «Машук» (г. Пятигорск), «Салют» (г. Железноводск), спа-курорт «Русский Дом Дивный» (г. Сочи).

Отслеживать очередь на санаторно-курортное лечение граждане могут не выходя из дома – на сайте псковского регионального отделения.

Сведения о номере очереди можно также получить по телефонам: 8 (8112) 72-29-65, 70-02-08.