«Когда знаешь историю своего рода, лучше понимаешь, кто ты такой»: великолучанка рассказала о прадедушке-красноармейце

23:00, 07 мая 2020, ПАИ

Жительница Великих Лук Алла Прохорова в социальной сети «ВКонтакте» в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды» рассказала о своём прадедушке-красноармейце Петре Осипове.

«Август 1943 года, на снимке – мои прадедушка и прабабушка, Осиповы Пётр Осипович и Ирина Семёновна, – отметила Алла Прохорова. – Прадедушка числился пропавшим без вести весной 1943 года, бежал из немецкого плена. Это последнее их совместное фото, единственное. Больше они не виделись. Прадедушка вернулся на фронт, командовал пулемётным взводом, награждён орденом Красной Звёзды».

Весной 1944 года в возрасте 28 лет гвардии лейтенант Пётр Осипов пропал без вести.

«Эта фотография всегда висела на стене на самом видном месте в доме моей прабабушки, а она прожила долгую жизнь, 84 года, – добавила Алла Прохорова. – Спустя много лет родственники фотографию передали мне. Настоящую, живую, излучающую свет! Плюс в этом году порталы «Подвиг народа» и «Память народа» выложили гораздо больше архивной информации об участниках войны. Теперь я хоть примерно знаю боевой путь моего прадеда и вижу его глаза. И это очень важно для меня! Ведь когда знаешь историю своего рода, лучше понимаешь, кто ты сам такой...»

В этом году эстафета «Псковской правды» проходит в онлайн-формате. Для участия необходимо до 9 мая разместить в социальных сетях фотографии и истории своих близких: ветеранов, тружеников тыла, детей войны.

В пост нужно добавить хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП, передать эстафету трём своим друзьям.

Официальные партнёры эстафеты «Псковской правды»: Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком».