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Михаил Ведерников: Псковская область принимает на своей территории депортированных граждан в ежедневном режиме

Власти Латвии, Литвы и Эстонии открыто готовятся к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая «окончательно решить русский вопрос» и проблему присутствия «неграждан» на своих территориях. Информация прозвучала в докладе директора департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григория Лукьянцева. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

  • Михаил Ведерников: Псковская область принимает на своей территории депортированных граждан в ежедневном режиме
    Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX
  • Михаил Ведерников: Псковская область принимает на своей территории депортированных граждан в ежедневном режиме
    Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX
  • Михаил Ведерников: Псковская область принимает на своей территории депортированных граждан в ежедневном режиме
    Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX

«Псковская область вот уже год принимает на своей территории депортированных граждан почти в ежедневном режиме. Сначала речь шла преимущественно о гражданах пенсионного возраста, отказавшихся или не сумевших сдать экзамен на знание языка и «неправильно» ответивших на вопросы «анкеты лояльности»», – отметил глава региона.

Губернатор добавил, что сейчас в регион переезжают 40-летние жители Прибалтики трудоспособного возраста, которые оказались не нужны экономике западных стран по одной лишь причине русского происхождения.

«Вспомним ветерана Василия Маскальёнова и его дочерей, супругов Межиньш, Фрейман и многие другие известные нам истории. Не нужны ни врачи, ни учителя, ни инженеры, ни представители малого и среднего бизнеса. Иначе как выстрелом в ногу это не назвать. Мы уже предусмотрели меры поддержки для медиков и педагогов – с подъёмными и компенсацией за расходы на подтверждение образования», – добавил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что с каждым, кто приедет в Псковскую область и обратится за помощью, готовы работать точечно, в ручном режиме.

«Друзья! Не ждите, когда дискриминационный режим выбросит вас из системы в беспомощном состоянии – без вещей и документов на границе. А такие истории нам известны. Приезжайте! Почитайте отзывы тех, кто уже прошёл этот путь и пожалел лишь об одном – что терпел, ждал и не решался сделать это раньше. Мы своих не бросаем», – заключил Михаил Ведерников.

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