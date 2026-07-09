О конном спорте и клубе «Возрождение» поговорили на «Серебряном дожде». Главное

07:58, 09 июля 2026, ПАИ

Директор конного клуба «Возрождение» Ирина Черезова стала гостьей программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 8 июля.

Главное из эфира:

– частный конный клуб «Возрождение» в Писковичах работает уже 14 лет. Начинался он с небольшой конюшни на шесть голов, потом когда-то располагался на Соколихе. Клуб развивался, и когда возникла необходимость расширяться, переехал в Писковичи;

– на сегодняшний день у «Возрождения» уже 30 лошадей. Помимо животных клуба, своих лошадей здесь держат спортсмены, которые занимаются в «Возрождении». Кроме того, тут базируется спортивная школа «Надежда», которая недавно получила от губернатора Михаила Ведерникова нового жеребца по кличке Адмирал;

– в «Возрождении» занимаются конкуром. Для новичков есть учебные лошади. Они с более спокойным нравом, чем спортивные. «Они могут научить человека, но не могут дать высоких результатов, как спортивная лошадь»;

– большинство воспитанников «Возрождения» – дети, но есть и взрослые, для которых это больше не спорт, а хобби;

– конный спорт подходит практически для любого возраста. «Ребёнка можно просто покатать 10–15 минут, конечно, снаряжение обязательно – шлем, жилет»;

– при занятии конным спортом работают многие группы мышц, в том числе те, которые не задействованы, например, при езде на велосипеде или занятиях на каком-либо тренажёре. «Я советую детям приседать – 20 раз утром, 20 в обед и 20 вечером, чтобы мышцы работали»;

– высокие результаты – это работа, совместные усилия ребёнка, родителей и лошади. «Я детям объясняю: «Вы должны быть бойцами». Если вы выехали на поле просто попрыгать или посмотреть по сторонам, у вас ничего не получится. Если человек – боец, то и лошадь под ним поедет по-другому. Должна быть пара – всадник и лошадь, они должны быть одинаковыми по характеру. Если они друг друга не понимают, то тандема не будет, ничего не получится»;

– воспитанники «Возрождения» уже 15 лет выезжают на соревнования различного уровня и показывают высокие результаты;

– несколько дней назад команда клуба принимала участие в соревнованиях в Луге. Туда выезжали 10 лошадей и восемь детей. Все спортсмены заняли призовые места;

– рекорд клуба по высоте прыжка сейчас составляет 130 сантиметров;

– тренерами в клубе работают девушки, которые и сами в прошлом были спортсменками «Возрождения». «Если в клубе есть результаты, то дети идут заниматься в такой клуб»;

– ветеринаров псковским конным клубам приходится приглашать из Москвы и Санкт-Петербурга, в Пскове нет соответствующих специалистов;

– стоимость спортивной лошади сегодня сопоставима с ценой хорошего автомобиля;

– те, кто любит лошадей, но не собирается заниматься конным спортом, могут отправиться на конную прогулку или фотосессию. «Там у нас очень красивые места – за конюшней поля, там есть песчаные дорожки, дальше лес, река Великая впадает в озеро. До озера можно проехать»;

– эта услуга в конном клубе востребована, часто родители отправляются на конную прогулку, а ребёнка оставляют покататься на лошади с инструктором на манеже;

– также можно побывать на экскурсии в клубе, во время которой расскажут о породах лошадей, об их особенностях;

– для прогулок и фотосессий в «Возрождении» есть «специальные» лошади. «Мы знаем точно, что они спокойно будут стоять рядом с человеком, они совсем другие по характеру, чем спортивные, которым постоянно надо куда-то бежать»;

– по развитию конного спорта Псков сейчас не на последнем месте в стране. «Единственное, что нам нужно, конечно, выходить на другие высоты. А так, я хочу сказать, что Псков, Псковская область – мы работаем неплохо».