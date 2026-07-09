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Общество

В Мирожском монастыре продолжают штукатурить фасады Стефановской церкви

Реставрационные работы над Стефановской церковью продолжаются в Мирожском монастыре. Сейчас подрядчики занимаются штукатуркой фасадов, благодаря чему храм постепенно обретает «открыточный» – нарядный исторический вид. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

Постепенно разбираются леса: через несколько месяцев специалисты обещают показать отреставрированные фасады со стороны реки. Каменные рельефы и орнаменты уже восстановлены полностью. Окна и двери храма обрамлены колонками с перехватами и фронтонами – эти архитектурные элементы возвращают зданию историческую выразительность.

В Братском корпусе начались работы по устройству крыльца и воссозданию тамбура входной группы. Сейчас корпус активно приводят в исторический вид: снесены все советские перегородки, выполнена вычинка и реставрация стен, откосов окон и дверных проёмов, заменены балки перекрытий – замена конструкций в корпусе составила 100 процентов. Также проведены инженерные коммуникации.

По проекту первый этаж пристройки, для которой устроят отдельный вход, предназначен для бытовых нужд монастыря, на втором этаже разместят иконописную мастерскую. В этих помещениях уже завершена замена балок, отреставрированы стены и оконно‑дверные проёмы; идёт устройство полов и потолков.

Здание сложного трёхчастного плана реставрируется впервые: основной объём работ – устройство кровли, реставрация куполов и крестов – уже выполнен. Завершение реставрации запланировано на 2026 год.

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