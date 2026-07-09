Глава Бежаницкого округа встретилась с жителями деревни Лющик

08:40, 09 июля 2026, ПАИ

Рабочую встречу с жителями деревни Лющик провела глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, жители улицы Заречной рассказали главе округа о проблемах, которые их волнуют. Вместе они обсудили вопросы, интересующие местных жителей, главные из которых – водоснабжение и уличное освещение.

Одним из итогов встречи стало решение участвовать в конкурсе ТОС в 2027 году с проектом модернизации уличного освещения.

«Это хорошая возможность решить многолетнюю проблему. Благодарю жителей за неравнодушие и активную гражданскую позицию. Только вместе мы сможем сделать наш округ комфортнее», – отметила Елена Иванова.