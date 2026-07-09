Глава Бежаницкого округа встретилась с жителями деревни Лющик
Рабочую встречу с жителями деревни Лющик провела глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, жители улицы Заречной рассказали главе округа о проблемах, которые их волнуют. Вместе они обсудили вопросы, интересующие местных жителей, главные из которых – водоснабжение и уличное освещение.
Одним из итогов встречи стало решение участвовать в конкурсе ТОС в 2027 году с проектом модернизации уличного освещения.
«Это хорошая возможность решить многолетнюю проблему. Благодарю жителей за неравнодушие и активную гражданскую позицию. Только вместе мы сможем сделать наш округ комфортнее», – отметила Елена Иванова.
Псковская пара зарегистрировала брак на выездной церемонии в Изборском музее-заповеднике
В Печорском районе на 95-м году жизни скончалась Герой Социалистического Труда Ольга Мазанцева
«Россия просто замечательна»: аудитория немецкого блогера восхитилась Псковской областью