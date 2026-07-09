Работы по восстановлению профиля гравийных дорог продолжаются в Новоржеве

07:42, 09 июля 2026, ПАИ

Работы по восстановлению профиля гравийных дорог продолжаются в Новоржеве. Ремонт идёт в рамках контрактов на содержание дорог общего пользования местного значения. Об этом сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова в своём канале в мессенджере MAX.

По её словам, специалисты трудятся на улицах города с гравийным покрытием, уделяя первоочередное внимание самым проблемным участкам. При восстановлении добавляется новый материал – это поможет улучшить состояние дорожного полотна.

«Спасибо жителям за понимание и обратную связь – она помогает нам определять приоритетные направления работ», – добавила Любовь Трифонова.