Работы по восстановлению профиля гравийных дорог продолжаются в Новоржеве
Работы по восстановлению профиля гравийных дорог продолжаются в Новоржеве. Ремонт идёт в рамках контрактов на содержание дорог общего пользования местного значения. Об этом сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова в своём канале в мессенджере MAX.
По её словам, специалисты трудятся на улицах города с гравийным покрытием, уделяя первоочередное внимание самым проблемным участкам. При восстановлении добавляется новый материал – это поможет улучшить состояние дорожного полотна.
«Спасибо жителям за понимание и обратную связь – она помогает нам определять приоритетные направления работ», – добавила Любовь Трифонова.
Псковская пара зарегистрировала брак на выездной церемонии в Изборском музее-заповеднике
В Печорском районе на 95-м году жизни скончалась Герой Социалистического Труда Ольга Мазанцева
«Россия просто замечательна»: аудитория немецкого блогера восхитилась Псковской областью