Провост округа Шотландии направил псковичам слова поддержки в связи с коронавирусом

10:04, 10 мая 2020, ПАИ

В адрес главы Пскова Елены Полонской продолжают поступать слова поддержки псковичам от мэров городов-побратимов Пскова в связи с пандемией, охватившей практически весь мир. Как сообщает пресс-служба администрации города Пскова, слова поддержки псковичам направил провост шотландских Перта и Кинросса Деннис Меллоу: «От имени жителей Перта и Кинросса хочу выразить наилучшие пожелания Вам и всем друзьям в наших зарубежных породнённых городах в эти неслыханные времена. Все мы во всём мире едины в нашем отношении к этой ужасной пандемии COVID-19. Следующие несколько месяцев будут вызовом для каждого, так как у нас в приоритете безопасность и здоровье наших жителей», – отмечается в письме за подписью Денниса Меллоу.

Провост выражает уверенность, что, несмотря на то что сейчас любые поездки и визиты невозможны, породнённые сообщества найдут новые пути сохранить дружбу и процветание.

«От имени всех нас здесь в Перте и Кинроссе шлю мои наилучшие пожелания! Пожалуйста, будьте в безопасности и благополучии, и мы будем рады наверстать упущенное в не очень отдалённом будущем», – отмечает Деннис Меллоу.

Ранее слова поддержки псковичам высказали бургомистр Нойса Райнер Бройер и мэр Тарту Урмас Клаас .