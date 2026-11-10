Борис Елкин рассказал, какие инициативы Псковская область намерена вынести на федеральный уровень

14:24, 10 ноября 2026, ПАИ

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин считает важным, чтобы регионы могли самостоятельно определять меры поддержки и ограничения в рамках федерального законодательства. Об этом он заявил в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 ноября.

По словам Бориса Елкина, решения на региональном уровне должны учитывать местную экономическую и социальную ситуацию, которая может существенно различаться в разных субъектах страны. «В каждом регионе разная экономическая ситуация, разная социальная ситуация. Поэтому каждый регион вправе принимать то или иное решение. Это тоже важно, что прислушиваются к регионам», – отметил председатель Заксобрания.

Он также сообщил, что Законодательное Собрание Псковской области готовит предложения для федерального уровня по нескольким направлениям. В частности, речь идёт о поддержке детей-сирот, вопросах ЖКХ и социальной сферы. Конкретные инициативы пока находятся в стадии проработки, поэтому раскрывать их содержание Борис Елкин не стал.

«Есть ряд направлений, которые требуют, конечно, дополнительного вмешательства. Это социальные вопросы, такие как дети-сироты. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос. В системе ЖКХ у нас тоже есть дополнительные предложения», – рассказал он.

Для продвижения инициатив на федеральном уровне Псковской области важно заручиться поддержкой других регионов, уверен Борис Елкин, поэтому он намерен обсуждать предложения с коллегами из других субъектов и знакомиться с их законодательным опытом.

«Для того чтобы результат нашей работы был более эффективным, нужно заручиться поддержкой наших коллег из других субъектов», – подчеркнул председатель Законодательного Собрания.