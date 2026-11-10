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Политика

«Мы должны быть мостиком между людьми и властью»: Борис Елкин – о работе депутатов

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал о работе нового созыва регионального парламента, составе депутатского корпуса и главных задачах народных избранников.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

По словам Бориса Елкина, состав Законодательного Собрания обновился почти на 60 %. В парламент пришло много новых депутатов, которые хотят изменить жизнь региона к лучшему. «Главное, чтобы не погас запал, который был на протяжении предвыборной гонки, а все наказы, которые депутаты получили, они бы реализовали во время своей работы в Собрании», – подчеркнул Борис Елкин.

Спикер отметил, что решение некоторых проблем требует не одного года, однако работа с обращениями граждан уже началась. Депутаты взаимодействуют с профильными министерствами. «Желания расслабиться ни у кого нет», – заявил председатель Заксобрания. По его словам, о работе депутатов в округах и взаимодействии с избирателями и органами власти можно судить, в частности, по их страницам в социальных сетях.

Борис Елкин также обратил внимание на разнообразие профессионального и жизненного опыта депутатов. Среди них много врачей, впервые в Заксобрании представлены несколько человек, связанных с отраслью ЖКХ. В числе депутатов – руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева, а также участники специальной военной операции, которые также «не сидят сложа руки».

При этом, по мнению Бориса Елкина, главное качество, которое должно объединять всех народных избранников, – близость к жителям и постоянная обратная связь с ними.

«Мы должны быть своего рода «мостиком» между людьми и властью. При этом депутат – не связист, важно не только наказы по инстанциям передавать, а и самому принимать участие в решении задач. Где-то обычная простая методологическая помощь решает уже очень многие вопросы», – подчеркнул он.

Борис Елкин отметил, что депутатам необходимо выстроить системную, командную работу, ориентированную не на личные амбиции, а на конкретный результат – улучшение жизни в Псковской области. Встречи с жителями, по мнению Бориса Елкина, имеют смысл только как инструмент помощи, а не как самостоятельный показатель активности.

С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. Профессиональный багаж нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.

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