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Политика

Михаил Ведерников занимает 18-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram

Михаил Ведерников общается с псковичами в соцсетях. Фото: Андрей Степанов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занимает 18-е место в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Агентстве политических и экономических коммуникаций.

Индекс активности псковского губернатора за неделю с 4 по 10 мая равняется 36. В своём instagram-аккаунте Михаил Ведерников опубликовал 36 постов.

Лидирует в рейтинге губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, разместивший четыре поста, 144 материала в «историях» и организовавший один прямой эфир. На второй позиции – губернатор Рязанской области Николай Любимов, разместивший 16 постов и 119 материалов в «историях». Третье место занимает глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который разместил 13 постов, 115 «историй» и провёл один прямой эфир.

Последнюю, 49-ю, строчку занимает глава Бурятии Алексей Цыденов, опубликовавший на прошлой неделе лишь один пост в Instagram.

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