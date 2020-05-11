Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Михаила Мишустина

22:22, 11 мая 2020, ПАИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин идёт на поправку. Как пишет ТАСС, о состоянии главы правительства рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков.

«Михаил Владимирович продолжает проходить плановое лечение в одном из государственных медицинских учреждений. Врачи отмечают положительную динамику состояния его здоровья», – сообщил Борис Беляков.

При этом премьер-министр продолжает удалённую работу – проводит совещания с коллегами и находится на постоянной связи с президентом. 11 мая участие Михаила Мишустина в совещании под председательством Владимира Путина не планировалось.

«Меры, подготовленные правительством для поддержки экономики и граждан, в том числе этапность постепенного выхода из режима ограничений, введённых из-за коронавируса, были согласованы с председателем правительства», – отметил пресс-секретарь.

Премьер-министра России госпитализировали с коронавирусом 30 апреля.