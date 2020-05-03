Михаил Мишустин рассказал о состоянии своего здоровья

13:21, 03 мая 2020, ПАИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин чувствует себя нормально, он работает с документами и постоянно находится на связи с коллегами. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря премьера Бориса Белякова.

30 апреля Михаил Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путина, что у него выявили коронавирус. Исполняющим обязанности премьер-министра был назначен Андрей Белоусов. Скорейшего выздоровления пожелал губернатор Псковской области Михаил Ведерников заразившемуся COVID-19 премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Михаил Мишустин уже несколько недель назад ограничил общение, встречи проводил онлайн, тем не менее все, кто с ним лично контактировал, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование.

Правительство России работает в штатном режиме, 7 мая пройдёт заседание.