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Общество

Михаил Мишустин рассказал о состоянии своего здоровья

Михаил Мишустин. Фото vesti.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин чувствует себя нормально, он работает с документами и постоянно находится на связи с коллегами. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря премьера Бориса Белякова.

30 апреля Михаил Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путина, что у него выявили коронавирус. Исполняющим обязанности премьер-министра был назначен Андрей Белоусов. Скорейшего выздоровления пожелал губернатор Псковской области Михаил Ведерников заразившемуся COVID-19 премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Михаил Мишустин уже несколько недель назад ограничил общение, встречи проводил онлайн, тем не менее все, кто с ним лично контактировал, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование.

Правительство России работает в штатном режиме, 7 мая пройдёт заседание.

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