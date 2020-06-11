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Общество

В Псковской области названы победители конкурса по компьютерному многоборью

В Псковской области названы победители регионального этапа чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

Чемпионат проходил в онлайн-режиме. В нём приняли участие 22 пенсионера из 12 районов Псковской области.

Конкурс состоял из трёх туров. С домашним заданием – презентация на тему «75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне» или «Семейные истории Великой Победы» – справились все конкурсанты на отлично и хорошо. Призы за лучшую презентацию получат две пенсионерки из Красногородска: Вера Ельникова  и Галина Андреева.

Победителем среди начинающих пользователей стала Евгения Сумедова из Псковского района, второе место занял Сергей Маркелов из Печор, третьей стала великолучанка Татьяна Емельянова.

В номинации «Уверенные пользователи» первое место заняла Светлана Ронова из Дедовичей, серебро выиграла Валентина Артемьева из Локни, а бронзу – Людмила Емельянова из Великих Лук.

По итогам конкурса четверо представителей старшего поколения региона примут участие в федеральном этапе. По вопросам подготовки к чемпионату их проконсультируют студенты проекта олимпиады «Я – профессионал».

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