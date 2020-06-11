Мехуборка приступила к вывозу ТКО в Новосокольническом и Куньинском районах

15:49, 11 июня 2020, ПАИ

Мехуборка приступила к вывозу ТКО в Новосокольническом и Куньинском районах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Экопром».

Перед этим в Новосокольниках на территории многоквартирного жилого фонда было установлено 145 пластиковых евроконтейнеров объемом 1,1 куб. м каждый. Ранее в данном муниципальном образовании использовались жестяные баки по 0,75 куб. м. В частном секторе райцентра организован мешковой сбор ТКО, вывоз осуществляется еженедельно. В других населенных пунктах Новосокольнического района отходы забирают в соответствии с графиком.

Также с лета Мехуборка начала вывозить ТКО из Куньинского района, где с начала экологической реформы размещено 59 пластиковых евроконтейнеров, в том числе 48 — в районном центре. Контейнерный и мешковой вывоз отходов осуществляется по установленному графику.

На данный момент ООО «Мехуборка Псков» является оператором по транспортированию ТКО в 16 муниципальных образованиях Псковской области.

График вывоза ТКО в Куньинском и Новосокольническом районах опубликован здесь.