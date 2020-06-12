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Общество

Власти Пскова: Мы всегда будем приумножать и укреплять славу великой России

Глава Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков поздравили псковичей с Днём России, который отмечается сегодня, 12 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Градоначальники отметили, что Россия – сильная и прекрасная страна с богатейшей историей, крепкими традициями и замечательными людьми. «Нам есть чем гордиться. Мы всегда будем помнить подвиги наших предков, приумножать и укреплять славу великой России и нашего славного Пскова!» – подчеркнули они.

Власти Пскова отметили, что День России – праздник особый для каждого жителя страны. «Это праздник нашего единения во имя процветания Родины, нашей свободы и ответственности за судьбу Отечества. Его празднуют те, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за страну, желание трудиться для её процветания, любовь к своей земле, семье, родным. Потому что мы, наш дом, наши дети – это и есть Россия», – говорится в поздравлении.

Елена Полонская и Александр Братчиков выразили уверенность, что совместная работа власти и граждан станет залогом успешного созидания и развития города. «В этот день от всей души желаем крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия вам и вашим близким. Пусть в ваших семьях будет мир и каждый новый день приносит радость!» – заключили они.

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