Пскович Владимир Харитонов вошёл в топ-100 молодых предпринимателей России

11:23, 07 октября 2026, ПАИ

Пскович Владимир Харитонов, представляющий ООО «Айрон Барбер», вышел в полуфинал премии «Молодой предприниматель России» и вошёл в топ-100 лучших молодых предпринимателей страны, сообщили ПАИ в администрации Пскова.

Владимир Харитонов стал единственным участником от Псковской области.

Сейчас проходит открытое народное голосование, и жители Псковской области могут поддержать земляка. Чтобы проголосовать, необходимо зайти на сайт молодой-предприниматель.рф, выбрать номинацию «Молодой производитель», нажать «Проголосовать» напротив имени Владимира Харитонова и подтвердить выбор кодом с картинки.

Голосование продлится до 23 октября.