Пскович Владимир Харитонов вошёл в топ-100 молодых предпринимателей России
Пскович Владимир Харитонов, представляющий ООО «Айрон Барбер», вышел в полуфинал премии «Молодой предприниматель России» и вошёл в топ-100 лучших молодых предпринимателей страны, сообщили ПАИ в администрации Пскова.
Владимир Харитонов стал единственным участником от Псковской области.
Сейчас проходит открытое народное голосование, и жители Псковской области могут поддержать земляка. Чтобы проголосовать, необходимо зайти на сайт молодой-предприниматель.рф, выбрать номинацию «Молодой производитель», нажать «Проголосовать» напротив имени Владимира Харитонова и подтвердить выбор кодом с картинки.
Голосование продлится до 23 октября.