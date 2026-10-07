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Общество

Выпускница ПсковГУ стала призёром всероссийского конкурса выпускных работ

Выпускница института права, экономики и управления ПсковГУ 2026 года Анна Петрова вошла в число призёров XIII Российского конкурса выпускных квалификационных работ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Девушка награждена дипломом III степени в номинации «Управление образованием». Тема её работы – «Совершенствование системы дополнительного образования в муниципальном образовании». Научный руководитель – доцент кафедры управления Ольга Копытова.

Конкурс ежегодно проводят Государственный университет управления, Московский экономический институт и Российская муниципальная академия в рамках муниципального форума. Выпускники ПсковГУ входят в число финалистов.

«Высокая оценка выпускных работ наших студентов на всероссийском уровне – признание того, что усилия ребят и преподавателей дают результаты. Для ПсковГУ это не только гордость за нашего выпускника, но и подтверждение качества образования, которое даёт университет, и серьёзный стимул для дальнейшего развития», – отметила Ольга Копытова.

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