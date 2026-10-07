Аптеку открыли в селе Карамышево Псковского района
Аптеку открыли в селе Карамышево Псковского района, сообщили ПАИ в региональном министерстве здравоохранения. Аптека АО «Псковская фармация» начала работу во врачебной амбулатории.
В министерстве отметили, что теперь за лекарствами жителям не нужно ехать в Псков – все базовые препараты можно приобрести прямо в селе.
Аптека работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:00. Она расположена в здании врачебной амбулатории в Карамышеве.
Врачебную амбулаторию построили в прошлом году по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».