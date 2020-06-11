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Политика

Досрочные выборы главы Печорского района пройдут 12 июля

Фото: газета «Печорская правда».

Досрочные выборы главы Печорского района состоятся 12 июля. Такое решение было принято на заседании Территориальной избирательной комиссии Печорского района 12 июня, пишет газета «Печорская правда».

Также на заседании было решено провести досрочное голосование с 1 по 7 июля в помещении ТИК Печорского района, а с 8 по 11 июля – в участковых избирательных комиссиях, провести жеребьёвку на публикацию предвыборной агитации в газете «Печорская правда», изготовить информационные баннеры.

Фото: газета «Печорская правда».

Досрочные выборы главы Печорского района были назначены на 5 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса их пришлось отложить.

На пост руководителя муниципального округа претендуют пять кандидатов: Сергей Тарасик от «Единой России», Дмитрий Богатырёв от КПРФ, Игорь Романов от «Партии РОСТа», Алексей Марочкин от ЛДПР и самовыдвиженец Виктор Мишин.

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