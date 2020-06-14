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Общество

В Псковской области разыскивают родственников погибшего псковича-красноармейца Бориса Лосева

Фото: группа телеканала "Звезда" в соцсети "ВКонтакте".

Поисковики ищут родственников погибшего красноармейца Бориса Григорьевича Лосева. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Борис Лосев родился в 1915 году в Псковской области, проживал в РСФСР в Ленинградской области, в Островском районе, в деревне Савино.

Отец – Лосев Григорий Абрамович.

Останки бойца обнаружили в июле 2013 года в Гатчинском районе.

Людей, которым что-либо известно о семье красноармейца, просят обратиться в ассоциацию поисковых отрядов «Гром»: 8-910-188-01-53.

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